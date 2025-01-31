Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek — Finance.ua

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Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek

Технологии&Авто
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Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek
Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek
Конгресс США принял закон, запрещающий использование китайского чат-бота DeepSeek среди федеральных сотрудников.
Об этом пишет Axios.
DeepSeek, разработанный китайской компанией, быстро приобрел популярность благодаря своим возможностям в сфере искусственного интеллекта. Однако его происхождение вызвало беспокойство среди американских законодателей, которые опасаются, что использование этого сервиса может привести к утечке чувствительной информации.

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«В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении в Палате представителей Конгресса США и не имеет разрешения на официальное использование в Конгрессе», — говорится в сообщении, полученном офисами конгрессменов, по данным Axios.
В сообщении, разосланным конгрессменам, говорится, что «злоумышленники уже используют DeepSeek для распространения вредоносного программного обеспечения и заражения устройств». Чтобы снизить эти риски, Конгресс принял меры по ограничению работы DeepSeek на всех устройствах, предоставленных сотрудникам. Также сотрудникам запрещается устанавливать DeepSeek на официальные телефоны, компьютеры и планшеты.
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Запрет на использование DeepSeek среди федеральных работников является частью более широкой стратегии США по ограничению влияния китайских технологических компаний на американскую инфраструктуру и защите национальной безопасности. Ранее были введены ограничения на использование других китайских платформ, таких как TikTok, из-за подобных опасений.
Это решение подчеркивает напряжение между США и Китаем в области технологий и важность тщательного контроля за использованием иностранных технологий в ключевых секторах. Ожидается, что подобные мероприятия распространятся и на другие технологические продукты и сервисы из стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Кстати, недавно стало известно, что Пентагон начал блокировать DeepSeek, когда сотрудники ведомства начали активно использовать китайского ИИ-ассистента.
По материалам:
mezha.media
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