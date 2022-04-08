Конгресс США поддержал энергетическое эмбарго россии — Finance.ua

Конгресс США поддержал энергетическое эмбарго россии

Сегодня 13:30 — Энергетика

Конгресс США, lexinform.com.ua

Палата представителей Конгресса и Сенат США проголосовали за энергетическое эмбарго россии и лишение ее торговых привилегий. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Конгресс также проголосовал за принятие закона, позволяющего США вводить значительное повышение пошлин на товары из россии и беларуси в ответ на вторжение в Украину.

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«Новые санкции еще больше изолируют путина и усилят давление на кремль, чтобы положить конец террору в Украине», — сказал представитель демократов Массачусетса Ричард Нил.

По данным управления энергетической информации США, в 2021 году доля нефтяного импорта из россии в США составила 8%.

«Этот пакет имеет целью задействовать все инструменты экономического давления на владимира путина и его друзей-олигархов. путинская россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, существовавшего после окончания Второй мировой войны. Прекращение нормальных торговых отношений подтверждает, что путин превратил россию в государство-изгоя», — заявил сенатор Рон Уайден, автор сенатской версии упомянутых законов.

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