Конгресс США поддержал энергетическое эмбарго россии — Finance.ua

«Новые санкции еще больше изолируют путина и усилят давление на кремль, чтобы положить конец террору в Украине», — сказал представитель демократов Массачусетса Ричард Нил.
По данным управления энергетической информации США, в 2021 году доля нефтяного импорта из россии в США составила 8%.
«Этот пакет имеет целью задействовать все инструменты экономического давления на владимира путина и его друзей-олигархов. путинская россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, существовавшего после окончания Второй мировой войны. Прекращение нормальных торговых отношений подтверждает, что путин превратил россию в государство-изгоя», — заявил сенатор Рон Уайден, автор сенатской версии упомянутых законов.