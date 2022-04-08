Конгресс США поддержал энергетическое эмбарго россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Конгресс США поддержал энергетическое эмбарго россии

Сегодня 13:30Энергетика
61
Конгресс США Конгресс США, lexinform.com.ua
Палата представителей Конгресса и Сенат США проголосовали за энергетическое эмбарго россии и лишение ее торговых привилегий. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Конгресс также проголосовал за принятие закона, позволяющего США вводить значительное повышение пошлин на товары из россии и беларуси в ответ на вторжение в Украину.
Читайте также
«Новые санкции еще больше изолируют путина и усилят давление на кремль, чтобы положить конец террору в Украине», — сказал представитель демократов Массачусетса Ричард Нил.
По данным управления энергетической информации США, в 2021 году доля нефтяного импорта из россии в США составила 8%.
«Этот пакет имеет целью задействовать все инструменты экономического давления на владимира путина и его друзей-олигархов. путинская россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, существовавшего после окончания Второй мировой войны. Прекращение нормальных торговых отношений подтверждает, что путин превратил россию в государство-изгоя», — заявил сенатор Рон Уайден, автор сенатской версии упомянутых законов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.