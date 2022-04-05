ЕС ввел эмбарго на уголь из рф и закрыл свои порты и дороги — Finance.ua

ЕС ввел эмбарго на уголь из рф и закрыл свои порты и дороги

Сегодня 12:43 — Казна и Политика

ЕС ввел эмбарго на уголь из рф и закрыл свои порты и дороги

Евросоюз сообщил о пятом пакете санкций против РФ в ответ на зверства в Буче, в который вошло угольное эмбарго против агрессора и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что после обнародования информации о зверствах россиян в Буче, блок должен ужесточить санкции против рф в виде пятого пакета ограничительных мер.

Несмотря на все призывы, ЕС так и не удосужился ни отключить большую часть российских банков от SWIFT, ни ввести нефтегазовое эмбарго против страны-агрессора.

Пятый пакет состоит из шести частей. Во-первых, ЕС запрещает импорт российского угля, который обойдется россии в 4 млрд евро ежегодно. Также блок вводит запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ банк. Вместе они составляют 23% российского рынка.

Далее, ЕС вводит запрет для российских судов и операторов заходить в порты стран блока. Здесь есть перечень исключений — агропродукция и пищевые товары, гуманитарные и энергетические грузы. Страны блока также запрещают работу российских и белорусских дорожных операторов, что, по словам фон дер Ляен, лишит российскую промышленность ключевых товаров.

Четвертым пунктом страны расширяют запрет на экспорт в рф стоимостью 10 млрд евро ежегодно. В список попали такие элементы как квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и т.д.

Пятым пунктом Евросоюз отказывается от импорта из России ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется агрессору еще в 5,5 млрд евро.

Последняя часть санкционного пакета запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовой поддержки со стороны ЕС.

Глава Европейской Комиссии отметила, что блок также введет дополнительные индивидуальные санкции против рф.

Хотя ЕС так и не смог полностью отрезать россию от основного источника прибыли, энергоносителей, блок обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из рф, заявила глава ЕК.

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