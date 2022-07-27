Кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты (инфографика)

Личные финансы
99
Кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты (инфографика)
Кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты (инфографика)
В Украине продолжается кризис рынка труда. Основные характеристики этого сложного периода: уменьшение новых предложений работы, усложнение трудоустройства, увеличение конкуренции на рабочие места, ужесточение условий работодателей к кандидатам, повышение активности соискателей, оптимизация компаниями затрат на персонал и, в частности, снижение заработных плат. Ощутимое падение размера зарплат, продолжавшееся с конца марта, прекратилось в подавляющем большинстве профессиональных сфер в начале лета.
Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua изучил изменения в зарплатах во всех профессиональных сферах.

У кого снизились зарплаты в июле

В июле в большинстве профессиональных сфер зарплаты удержались от снижения, однако есть исключения. Наибольшее падение средней зарплаты ощутили представители сферы добычи сырья. В июле в вакансиях в этой сфере предлагали в среднем 15 800 грн в отличие от июня, когда средняя ежемесячная компенсация составляла 25 300 грн. Таким образом, средняя зарплата в сфере добычи сырья в середине лета снизилась на 37,5%.
Снизились также зарплаты в сфере HoReCa. Несмотря на летний сезон, который обычно был самым активным в этой сфере, в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах в июле крайне мало вакансий, а средняя зарплата составляет 16 700 грн.
Место для вашей рекламы
Среди тех, кому в июле предлагают более низкие зарплаты, также:
  • работники банков (средняя зарплата составляет 17 500 грн, что на 6,9% меньше, чем в июне),
  • охранники (средняя зарплата 9 700 грн, снижение — 11%),
  • менеджеры по персоналу (средняя зарплата 22 800 грн, снижение — 20%),
  • рабочий персонал (средняя зарплата 12 800 грн, снижение — 6,5%).
Зарплаты ниже, чем в начале лета, в производстве и сельском хозяйстве (средняя зарплата 17 100 грн, снижение — 10,9%), в сфере инсталляция и сервис (средняя зарплата 15 500 грн, снижение — 8%), в строительстве и недвижимости (средняя зарплата 22 800 грн, снижение — 12%).
Кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты (инфографика)

Кто получает самые высокие зарплаты

Список профессий с самыми высокими зарплатами остается неизменным. Наибольшие оклады — в сфере информационных технологий. В среднем ІТ-специалисты имеют ежемесячно 76 000 грн.
Несколько повысились зарплаты, предлагаемые кандидатам на должности в высшем менеджменте. Средняя заработная плата, которую предлагают в июле руководителям, составляет 52 600 грн.
Читайте также
В топ-5 профессиональных сфер с самыми высокими зарплатами держатся также консалтинг со средней зарплатой 32 300 грн, маркетинг, реклама и PR (средняя зарплата 26 600 грн), а также бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам (средняя зарплата 25 600 грн).

Кому платят меньше всего

Юристы и специалисты сферы страхования были среди тех специалистов, которые пострадали от кризиса на рынке труда больше всего. С начала войны количество вакансий для этих специалистов почти не было. В середине лета предложений работы в сферах юриспруденция и страхование стало больше, однако зарплаты, предлагаемые работодателями, значительно ниже, чем были до войны. Юристам в среднем в июле предлагают 15 500 грн, страхователи могут рассчитывать ежемесячно в среднем на 13 500 грн.
В пятерку специалистов с самыми низкими зарплатами в июле попали также представители рабочих профессий (средняя зарплата 12 800 грн), охранники (9 700 грн), а также студенты и специалисты, только начинающие карьерный путь (им в среднем готовы платить ежемесячно 9 500 грн).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.