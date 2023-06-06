Компенсационные программы для работодателей от службы занятости — Finance.ua

Компенсационные программы для работодателей от службы занятости Сегодня 09:01 — Личные финансы

Компенсационные программы для работодателей от службы занятости

В Государственной службе занятости напомнили работодателям о ряде компенсационных программ для поддержки и развития бизнеса.

1. Компенсации за трудоустройство зарегистрированных безработных

Компенсацию фактических расходов в размере единого взноса за соответствующее лицо за месяц, но не более двойного размера минимального страхового взноса — за трудоустройство работодателем сроком не менее чем на 2 года по направлению центра занятости зарегистрированных свыше 1 месяца безработных определенных категорий граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству и лиц, состоящих на учете более 6 месяцев. Длительность выплаты — 12 месяцев в течение двух лет.

Компенсация в размере 50% минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент выплаты, за трудоустройство работодателем по направлению центра занятости зарегистрированных безработных определенных категорий граждан. Длительность выплаты — 6 месяцев в течение года.

Компенсация в размере 50% фактических расходов на оплату труда, установленной законодательством на момент выплаты, по трудоустройству работодателем по направлению центра занятости зарегистрированных безработных определенных категорий граждан. Общая продолжительность выплаты — до 6 месяцев при трудоустройстве сроком до 1 года.

2. Компенсации на оплату труда за трудоустроенных зарегистрированных безработных ВПЛ

Компенсация предоставляется работодателю при трудоустройстве зарегистрированных безработных из числа внутренне перемещенных лиц по направлению центра занятости на условиях срочных трудовых договоров и сохранения гарантий занятости таких лиц в течение периода, превышающего продолжительность выплат в 2 раза.

Размер компенсации: фактические расходы по оплате труда, но не выше двух размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент выплаты.

Длительность выплаты — 6 месяцев в течение года.

3. Компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство ВПЛ в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине

Компенсация предоставляется работодателю за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных лиц на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству, которым обеспечено трудоустройство такого лица с размером заработной платы за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда ниже размера минимальной заработной платы.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6700 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Длительность предоставления такой компенсации не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Срок действия программы: на период военного времени и в течение 30 календарных дней после отмены или прекращения.

4. Пособие по частичной безработице

Помощь оказывается застрахованным лицам (работникам и физическим лицам-предпринимателям) в случае утраты ими части заработной платы (дохода) в связи с остановкой (сокращением) производства продукции (выполнение работ, оказание услуг) по причинам: экономического, технологического характера, возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного или военного положения, установления карантина.

Право на такую помощь имеют застрахованные лица, за которых (на протяжении последних шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором началась остановка (сокращение) производства продукции (выполнение работ, оказание услуг), что привело к потере ими части заработной платы (дохода), уплачен (уплатили) единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. В случае если в течение последних шести месяцев до обращения о предоставлении пособия по частичной безработице законодательством предоставлено право отдельным работодателям или физическим лицам-предпринимателям, являющимся застрахованными лицами, не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, применяются предыдущие 180 календарных дней до такого периода.

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Помощь выделяется по обращению работодателя или физического лица-предпринимателя, являющегося застрахованным лицом.

Максимальный размер помощи не может превышать 50 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом.

Продолжительность выплат — не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).

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