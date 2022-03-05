Компания Samsung останавливает поставки смартфонов и чипов в Россию — Finance.ua
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Компания Samsung останавливает поставки смартфонов и чипов в Россию

Сегодня 09:33Технологии&Авто
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Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию из-за текущих геополитический событий.
Как сообщила компания изданию Bloomberg, там активно следят за сложной ситуацией, связанной с войной России против Украины.
Экспорт всей продукции Samsung, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен, отмечает источник, знакомый с этим вопросом.
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«Наши мысли со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — говорится в заявлении Samsung.
Компания пожертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 миллион долларов на потребительскую электронику, на гуманитарные мероприятия в регионе.
Bloomberg отмечает, что Samsung является ведущим продавцом смартфонов в России с долей рынка, чуть превышающей 30%. Продажи смартфонов в РФ составляют около 4% ее мирового дохода от этого сегмента.
По материалам: УНІАН
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