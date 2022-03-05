Компания Samsung останавливает поставки смартфонов и чипов в Россию — Finance.ua

Компания Samsung останавливает поставки смартфонов и чипов в Россию

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию из-за текущих геополитический событий.

Как сообщила компания изданию Bloomberg , там активно следят за сложной ситуацией, связанной с войной России против Украины.

Экспорт всей продукции Samsung, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой, был приостановлен, отмечает источник, знакомый с этим вопросом.

«Наши мысли со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — говорится в заявлении Samsung.

Компания пожертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 миллион долларов на потребительскую электронику, на гуманитарные мероприятия в регионе.

Bloomberg отмечает, что Samsung является ведущим продавцом смартфонов в России с долей рынка, чуть превышающей 30%. Продажи смартфонов в РФ составляют около 4% ее мирового дохода от этого сегмента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью