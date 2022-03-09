Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в России — Finance.ua

Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в России

Сегодня 04:30 — Фондовый рынок

Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в России

Компания Yum! Brands (ей принадлежат бренды Taco Bell, KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России — прибыль перенаправят на гуманитарные усилия.

«Как и многие во всем мире, мы шокированы и расстроены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Yum! Brands приостановил все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем рассматривать дополнительные варианты. Компания также перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные мероприятия. Как всегда мы остаемся сосредоточенными на безопасности наших людей в регионе и будем продолжать решительно действовать, чтобы поддерживать наши команды в Украине», — заявили в компании.

The Yum! Brands Foundation жертвует 1 миллион долларов Красному Кресту в поддержку пострадавших.

Также фонд распределяет пожертвования от сотрудников таким благотворительным организациям, оказывающим помощь в Украине: ЮНИСЕФ, Красный Крест, Всемирная продовольственная программа и Международный комитет спасения.

«Кроме того, наши франшизы в соседнем регионе оказывают поддержку беженцам», — добавили в Yum! Brands.

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