Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в России — Finance.ua
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Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в России

Сегодня 04:30Фондовый рынок
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Компания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в РоссииКомпания-владелец KFC приостанавливает инвестиции и развитие в России
Компания Yum! Brands (ей принадлежат бренды Taco Bell, KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России — прибыль перенаправят на гуманитарные усилия.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Как и многие во всем мире, мы шокированы и расстроены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Yum! Brands приостановил все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем рассматривать дополнительные варианты. Компания также перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные мероприятия. Как всегда мы остаемся сосредоточенными на безопасности наших людей в регионе и будем продолжать решительно действовать, чтобы поддерживать наши команды в Украине», — заявили в компании.
The Yum! Brands Foundation жертвует 1 миллион долларов Красному Кресту в поддержку пострадавших.
Также фонд распределяет пожертвования от сотрудников таким благотворительным организациям, оказывающим помощь в Украине: ЮНИСЕФ, Красный Крест, Всемирная продовольственная программа и Международный комитет спасения.
«Кроме того, наши франшизы в соседнем регионе оказывают поддержку беженцам», — добавили в Yum! Brands.
По материалам: Економічна Правда
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