Компания Porsche показала обновленный электровелосипед eBike Sport 2025 (фото) — Finance.ua

Компания Porsche показала обновленный электровелосипед eBike Sport 2025 (фото) Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Компания Porsche показала обновленный электровелосипед eBike Sport 2025 (фото)

Компания Porsche анонсировала пятое поколение своего электровелосипеда eBike Sport 2025, уже доступного в Северной Америке и Европе.

Эта модель создана в сотрудничестве с брендом мотоциклов Rotwild, а дизайн разработан студией FA Porsche.

Новый eBike Sport получил ряд обновлений, делающих его идеальным как для городских поездок, так и для легких трасс.

Этот 12-скоростной электровелосипед оснащен ультралегкой карбоновой рамой, доступной в трех размерах (S, M, L), и весит в среднем 21,6 кг.

Двигатель — Shimano EP801 с крутящим моментом до 85 Нм и аккумулятор емкостью 504 Вт·ч для размера S и 630 Вт·ч для размеров M и L. Новинка также получила переднюю вилку Fox Float 34 Performance Elite с ходом 120 мм и задний амортизатор Fox Float DPS (100 мм).

Среди других обновлений — карбоновый рулевой блок для точного управления, переключатель скоростей Shimano XT Di2, дисковые тормоза Magura MT7 и колеса Xentis Mount-X с пятью спицами.

Велосипед оснащен современной системой освещения с фарой Supernova Starstream X Pro мощностью до 1000 люмен и задним фонарем Topeak BeSeen.

Информация о скорости и заряде батареи отображается на дисплее Shimano SC-EM 800 , а дополнительные функции доступны через приложение Shimano E-Tube Ride, работающее с iOS и Android.

Цена eBike Sport 2025 составляет $10,920 в США и €9,900 в Европе. В США сейчас предлагаются только модели M и L, тогда как в Европе доступны все три размера.

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