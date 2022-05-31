Компания Netflix официально ушла из россии — Finance.ua

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Компания Netflix официально ушла из россии

Сегодня 06:51Фондовый рынок
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Компания Netflix официально ушла из россииКомпания Netflix официально ушла из россии
Отныне российские абоненты не могут воспользоваться услугами Netflix. Стриминговый сервис официально ушел из россии.
Об этом информируют на Barrons.
Компания ушла из россии из-за войны в Украине. Сайт и приложения Netflix больше недоступны, подписчики больше не имеют доступа к сервису.
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Выход с российского рынка был объявлен в марте. Пресс-секретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.
В апрельском письме к акционерам компания Netflix заявила, что потеряла 700 000 платных подписчиков в результате выхода из россии, из-за чего получила первое глобальное падение подписчиков за десятилетие.
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Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года. Компания входит в ряд иностранных компаний, объявивших о приостановлении деятельности или полном выходе из россии после начала войны в Украине 24 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
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