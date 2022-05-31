Компания Netflix официально ушла из россии — Finance.ua

Выход с российского рынка был объявлен в марте. Пресс-секретарь Netflix сказал, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.
В апрельском письме к акционерам компания Netflix заявила, что потеряла 700 000 платных подписчиков в результате выхода из россии, из-за чего получила первое глобальное падение подписчиков за десятилетие.
Netflix является ведущей мировой стриминговой платформой с 221,8 миллиона подписчиков на конец 2021 года. Компания входит в ряд иностранных компаний, объявивших о приостановлении деятельности или полном выходе из россии после начала войны в Украине 24 февраля.