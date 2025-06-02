Компания Марка Цукерберга хочет создавать технологии для армии США — WSJ — Finance.ua
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Компания Марка Цукерберга хочет создавать технологии для армии США — WSJ

Технологии&Авто
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Meta планирует участвовать в создании новых военных технологий для армии США.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компания вместе с Anduril Industries, оборонной фирмой Палмера Лаки, подала заявку на проект под названием EagleEye. Контракт еще не заключен, но его стоимость оценивается в около $100 млн. Это часть более масштабной инициативы Пентагона на $22 млрд, направленной на разработку носимых устройств для армии США, где Anduril выступает главным подрядчиком.
EagleEye предусматривает создание шлемов, очков и других устройств с технологиями дополненной и виртуальной реальности. Эти гаджеты будут иметь сенсоры для улучшения слуха и зрения солдат.
К примеру, они будут помогать обнаруживать дроны на большом расстоянии или находить скрытые цели. Также планируется интеграция с искусственным интеллектом: устройства позволят военным взаимодействовать с автономными оружейными системами на базе программного обеспечения Anduril и ИИ-моделей Meta.
По материалам:
Mind
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