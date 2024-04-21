Компания Citroen представила электрическую версию кроссовера C3 Aircross — Finance.ua

Компания Citroen представила электрическую версию кроссовера C3 Aircross Сегодня 05:04 — Технологии&Авто

Компания Citroen представила электрическую версию кроссовера C3 Aircross

Citroën готовит к выпуску обновленный C3 Aircross, который в ближайшее время дебютирует на европейском рынке.

Новый B-SUV от известного французского бренда обещает стать настоящей сенсацией благодаря свежему дизайну и расширенной линейке двигателей, включая новую электрическую версию.

Citroen в течение многих лет славится своими инновационными и стильными моделями, и новый C3 Aircross не стал исключением.

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Вдохновленный уже выпущенным на рынок Citroën C3 новый кроссовер получил удлиненный кузов с характерными для марки элегантными и модернизированными C-образными фарами и уникальной задней частью, соединенной черным блестящим элементом.

Фото: Citroën

Неожиданно для всех компания выпустила тизер новой модели, показав не только ее внешний вид, но и подтвердив наличие полностью электрической версии.

Этот ход подчеркивает стремление Citroën к расширению своего портфолио электрических транспортных средств, учитывая растущий спрос на экологичные автомобили.

Что касается технических характеристик, новый C3 Aircross будет оснащен двигателями низкой мощности, гибридными установками и, как уже отмечалось, электрическим двигателем, который сможет развивать до 156 л.с. и предложит более 400 километров пробега на одной зарядке.

Autogeek По материалам:

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