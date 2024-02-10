Компания BMW представила полностью электрический BMW i5 Touring (фото) — Finance.ua

Компания BMW представила полностью электрический BMW i5 Touring (фото) 10.02.2024, 00:15 — Технологии&Авто

Компания BMW представила полностью электрический BMW i5 Touring (фото), Фото: ampercar

Автопроизводитель BMW представил новый полностью электрический универсал BMW i5 Touring. Машина будет доступна в двух вариантах: BMW i5 M 60 xDrive Touring и BMW i5 eDrive40 Touring.

В BMW заявляют, электрический i5 Touring — это стильный универсал для ежедневных поездок и путешествий. Автомобиль имеет отличную управляемость, а также просторный и комфортный салон. В мае 2024 года начнутся продажи автомобиля в таких странах как Германия, Япония, а также во многих странах Европы. На других рынках автомобиль появится только осенью.

Фото: ampercar

Добавляется, что у новинки — самая длинная колесная база в своем классе — 2995 миллиметров. Длина кузова по сравнению с моделью прошлого поколения выросла на 97 мм — до 5060 мм, ширина увеличилась на 32 мм — до 1900 мм, а высота — на 17 мм до 1515 мм.

Фото: ampercar

Базовая комплектация предусматривает полностью экологичную отделку салона, однако за дополнительные средства можно добавить кожаную обивку BMW Indian Merino, панорамную крышу и аудиосистему объемного звучания Bowers & Wilkins Surround Sound с 18 динамиками.

Фото: ampercar

Автомобиль обладает батареей емкостью 81,2 кВт*ч, что обеспечивает запас хода от 445 до 506 км для BMW i5 M 60 xDrive Touring и от 483 до 560 км для BMW i5 eDrive40 Touring по циклу WL.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.