Компания Acer приостановила работу в россии — Finance.ua

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Компания Acer приостановила работу в россии

Сегодня 16:38Фондовый рынок
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Компания Acer приостановила работу в россииКомпания Acer приостановила работу в россии
Компания Acer в своем твиттере официально сообщила о приостановлении деятельности в россии. Тайваньский производитель электроники также отметил, что сотрудничает с некоммерческими организациями для обеспечения гуманитарной поддержки.
Как сообщает 24 канал, Acer приостанавливает работу в россии «в связи с последними событиями». Так компания прокомментировала свое решение в твиттере.
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«Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между россией и Украиной. Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в россии. Мы сосредотачиваемся на безопасности всех наших сотрудников, включающих постоянные усилия, чтобы помочь каждому человеку и их семьям, пострадавшим от текущей ситуации. Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее. Мы думаем о пострадавших людях, и мы работаем с несколькими международными агентствами и неправительственными организациями над гуманитарной поддержкой», — сообщили в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Телеканал 24
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