Бельгия заморозила российские финансовые активы почти на €200 миллиардов — Finance.ua
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Бельгия заморозила российские финансовые активы почти на €200 миллиардов

Сегодня 10:13Фондовый рынок
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Во исполнение санкций против рф, введенных по решению Совета ЕС, Бельгия заморозила российские финансовые активы на общую сумму более 196 миллиардов евро.
Об этом сообщает The Brussels Times.
«В соответствии с европейскими санкциями против россии Бельгия заблокировала 196,4 миллиарда евро российских финансовых транзакций. Федеральное правительство Бельгии также заморозило активы в 2,7 миллиарда евро, принадлежащие 887 лицам и 62 учреждениям, указанным в санкционном списке Европейского Союза», — говорится в публикации.
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В то же время таможенные службы Бельгии следят за соблюдением санкций в отношении товаров на территории страны. В частности, в портах Бельгии было проверено более 23 тысяч контейнеров, и три из них, с предметами роскоши, предназначавшимися для россии, были изъяты.
Кроме того, в порту «Зебрюгге» были задержаны 1000 автомобилей высокого класса, предназначавшихся для продажи в России.
По данным Национального банка Бельгии, в 2017-2019 годах импорт российских товаров в Бельгию составлял в среднем сумму в 1,5% от ВВП страны, или около 6,7 миллиарда евро ежегодно.

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По материалам: Укрінформ
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