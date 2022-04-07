Бельгия заморозила российские финансовые активы почти на €200 миллиардов — Finance.ua

Бельгия заморозила российские финансовые активы почти на €200 миллиардов

Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Во исполнение санкций против рф, введенных по решению Совета ЕС, Бельгия заморозила российские финансовые активы на общую сумму более 196 миллиардов евро.

«В соответствии с европейскими санкциями против россии Бельгия заблокировала 196,4 миллиарда евро российских финансовых транзакций. Федеральное правительство Бельгии также заморозило активы в 2,7 миллиарда евро, принадлежащие 887 лицам и 62 учреждениям, указанным в санкционном списке Европейского Союза», — говорится в публикации.

Читайте также Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС из-за войны в Украине

В то же время таможенные службы Бельгии следят за соблюдением санкций в отношении товаров на территории страны. В частности, в портах Бельгии было проверено более 23 тысяч контейнеров, и три из них, с предметами роскоши, предназначавшимися для россии, были изъяты.

Кроме того, в порту «Зебрюгге» были задержаны 1000 автомобилей высокого класса, предназначавшихся для продажи в России.

По данным Национального банка Бельгии, в 2017-2019 годах импорт российских товаров в Бельгию составлял в среднем сумму в 1,5% от ВВП страны, или около 6,7 миллиарда евро ежегодно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.