Коммунальные платежки: кому можно не платить за одну из услуг во время войны — Finance.ua

Коммунальные платежки: кому можно не платить за одну из услуг во время войны Сегодня 13:00 — Личные финансы

Украинцы ежемесячно платят за потребленный газ, а также за доставку ресурса. При этом есть случаи, когда за доставку можно не платить.

Об этом сообщает профильное издание «ГазПравда»

Кто может не платить за услугу

Потребители должны регулярно платить за доставку газа. Основанием не оплачивать данную услугу может быть официальное отсоединение от газоснабжения.

Однако во время действия военного положения действуют несколько исключений. От оплаты за распределение газа освобождают некоторых потребителей. Речь идет о гражданах, у которых из-за российской агрессии повредилась распределительная инфраструктура, и это сделало невозможным выполнение обязательств облгазов по обеспечению круглосуточного доступа к газораспределительной системе.

Также могут не платить те потребители, у которых из-за военных действий повредился объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения, что сделало невозможным доступ к услуге распределения природного газа.

Тарифы по распределению газа варьируются по всей стране. То есть в столице это может быть один тариф, а в Закарпатской или Львовской области другой.

С января 2023 ежемесячную плату за доставку газа рассчитывают, основываясь на новых данных потребления, то есть за предыдущий газовый год. Газовым годом называется период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего.

Напомним, национализированная «Укрнафта» выйдет на рынок поставок природного газа для конечных потребителей. Стоимость «голубого топлива» среди всех предложений будет существенно отличаться.

Ранее в «Нафтогазе Украины» объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков, чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.

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