Комитет Сената США поддержал увеличение финансирования помощи Украине — Finance.ua

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Комитет Сената США поддержал увеличение финансирования помощи Украине

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Комитет Сената США поддержал увеличение финансирования помощи Украине
Комитет Сената США поддержал увеличение финансирования помощи Украине
Влиятельный комитет Сената США одобрил законопроект о военных расходах, предусматривающий оборонную помощь Украине на 1 миллиард долларов, несмотря на то, что администрация Трампа попросила Конгресс исключить такое финансирование из своего бюджетного запроса.
Об этом сообщает Reuters.
Инициатива принадлежит сенаторам Митчу Макконнеллу (республиканец от штата Кентукки) и Крису Кунсу (демократ от штата Делавер).
Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 миллиарда долларов для Министерства обороны США на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года. Это на 21,7 миллиарда долларов, или 2,6% больше, чем просил Дональд Трамп в начале этого года.
Законопроект включает 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которых в конечном итоге идет на поддержку Украины в войне против вторжения россии.
«Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — заявил журналистам сенатор Крис Кунс от штата Делавер.
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Бюджетный запрос Трампа и законопроект об оборонных ассигнованиях, принятый Палатой представителей в начале этого года, не предусматривали никакого финансирования USAI, финансирующего помощь для Украины.
Однако многие республиканцы в Конгрессе, в частности в Сенате, поддерживали Украину еще до того, как россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года.
А сам Трамп в последнее время все больше разочарован отказом москвы согласиться на прекращение огня.
Инициаторы законопроекта подчеркнули, что США учатся у Украины, поддерживая ее военных.
«Прекращение взаимодействия с Украиной подорвет усилия наших военных по подготовке к современному полю боя», — сказал сенатор Митч Макконнелл во время заседания комитета.
Чтобы вступить в силу, законопроект об ассигновании должен быть одобрен полным составом Сената, а затем согласован с законопроектом Палаты представителей.
После этого он будет отправлен в Белый дом, чтобы Трамп подписал закон или наложил вето.
По материалам:
Finance.ua
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