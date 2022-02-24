Количество токенизированных платежных карт возросло на 70% — НБУ

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Банковская карта, ru.freepik.com

За 2021 год общее количество эмитированных платежных карт в Украине возросло на 21,3% — с 73,4 млн шт. до 89,1 млн шт.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В целом, по данным регулятора, количество эмитированных платежных карт стабильно росло в течение января-ноября прошлого года (примерно на 1% ежемесячно). В декабре 2021 года произошло существенное увеличение количества эмитированных платежных карт — на 11% по сравнению с ноябрем.

Это обусловлено, в частности, начатой в конце 2021 года государственной программой «Поддержка», предусматривающей предоставление вакцинированным гражданам пособия от государства в безналичной форме с использованием платежных карт.

Количество платежных карт, с которыми ежемесячно производились расходные операции, за год возросло на 17,8% — с 39,3 млн шт. в январе до 46,3 млн шт. в декабре. В целом в течение 2021 года ежемесячно для проведения расходных операций использовалось около 55% от количества всех эмитированных платежных карт.

В 2021 году продолжало расти количество бесконтактных платежных карт, которые использовались для совершения расходных операций. Так, в декабре 2021 года, по сравнению с январем 2021 года, количество таких платежных карт увеличилось в полтора раза — до 20,0 млн шт. карт. Это составило почти половину (43,2%) всех активных платежных карт.

Также в течение 2021 года значительно (на 69,7%) выросло количество токенизированных платежных карт, с помощью которых проводились расходные операции, — с 3,9 млн шт. в январе 2021 года до 6,7 млн шт. в декабре. В целом в течение 2021 года количество токенизированных платежных карт, с использованием которых проводились операции, ежемесячно увеличивалось почти на 5%. На сегодняшний день почти каждая седьмая активная платежная карта — токенизированная.

Благодаря популярности бесконтактных и токенизированных карт только четверть операций по сумме и по количеству проводилась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные — три четвертых (75,4%) операций — бесконтактные операции (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма составила 657,2 млрд. грн. за 2021 год.

bank.gov.ua

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