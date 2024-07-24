Количество налоговиков нужно сократить на 80%, это бы сэкономило миллиарды для армии — эксперт — Finance.ua
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Количество налоговиков нужно сократить на 80%, это бы сэкономило миллиарды для армии — эксперт

Казна и Политика
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Численность налоговиков в Украине необходимо сократить на 80%, а уплату налогов сделать автоматической через банки. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала соучредительница Союза украинских предпринимателей, председатель правления антикоррупционной общественной организации «СПРОТИВ» Мария Барабаш.
Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что правительство приняло решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3,3 тыс. человек). По его словам, это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управлении налоговыми органами. Гетманцев отметил, что за счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится.
В то же время, по мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, сокращение вакантных должностей в ГНС не улучшит работу налоговой. По его мнению, в той части, где работа ведется автоматизированно, налоговая работает нормально, а там, где есть человеческий фактор, процесс тормозится и есть злоупотребления.
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«У нас значительно уменьшилось население в стране, нужно сократить 80% налоговиков. Большинство налоговиков можно заменить компьютерами, а уплату налогов можно перевести на банки с автоматической уплатой всех налогов и сборов…», — отметила Барабаш.
По ее мнению, такой подход мог бы сэкономить миллиарды гривен для армии и недели работы для бухгалтеров предпринимателей.
В последнее время появляется все больше сообщений о разоблачении фактов коррупции среди сотрудников налоговой службы, в том числе занимающих руководящие должности.
По материалам:
УНН
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