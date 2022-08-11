Количество международных компаний в Украине сократилось в 4,5 раза — Finance.ua

Количество международных компаний в Украине сократилось в 4,5 раза Сегодня 07:14 — Фондовый рынок

Количество международных компаний в Украине сократилось в 4,5 раза

Количество представленных в Украине международных компаний и их представительств сократилось в 4,5 раза — с 624 в начале года до 137 в июле 2022 года.

Об этом сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник.

«Львиная доля международных финкомпаний, покинувших Украину после кризиса 2008 года, так и не вернулись. Вооруженная агрессия рф привела к массовому оттоку российских компаний в 2014-2015 годах. По итогам 2022 года ожидается окончательный выход корпораций, связанных с россией», — пояснил Олейник.

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Он добавил, что международные компании — это основные потребители профессиональной офисной недвижимости. После войны в Украине ожидается появление новых европейских организаций, предприятий и брендов, что может стать положительным фактором в развитии рынка коммерческой недвижимости в крупных городах.

По словам Олейника, примерно 50% офисных помещений заняты IТ-компаниями, которых в Украине насчитывается около 4000, включительно с иностранными. Однако с начала войны более 40% IT-специалистов выехали за границу. Следовательно, в ближайшей перспективе ожидается сокращение поглощения офисных площадей IT-отраслью.

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