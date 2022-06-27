Количество криптовалют в мире превысило 20 000 — Finance.ua

Количество криптовалют в мире превысило 20 000
Ведущий онлайн рейтинг криптовалют CoinMarketCap в настоящее время насчитывает более 20 000 видов монет. Количество криптовалют, представленных на сайте, увеличилось в 10 раз с сентября 2018 года.
Bitcoin остается бесспорным королем криптовалют, на его долю приходится более 42,4% общей рыночной капитализации.
По словам генерального директора Binance Чанпен Чжао, биржа на данный момент добавила в список поддерживаемых только два процента активов, доступных на CoinMarketCap.
Криптовалюта Cardano: шлях ADA 🧐
Разработчики новых криптовалют должны заполнить форму отправки и пройти процесс проверки, если они хотят, чтобы их активы отражались в ведущем крипторейтинге мира.
Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.
Воспользоваться криптовалютной платформой Coinsmart
Поделиться новостью