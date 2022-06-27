Количество криптовалют в мире превысило 20 000 — Finance.ua

Количество криптовалют в мире превысило 20 000 Сегодня 12:22 — Финтех и Карты

Количество криптовалют в мире превысило 20 000

Ведущий онлайн рейтинг криптовалют CoinMarketCap в настоящее время насчитывает более 20 000 видов монет. Количество криптовалют, представленных на сайте, увеличилось в 10 раз с сентября 2018 года.

Bitcoin остается бесспорным королем криптовалют, на его долю приходится более 42,4% общей рыночной капитализации.

По словам генерального директора Binance Чанпен Чжао, биржа на данный момент добавила в список поддерживаемых только два процента активов, доступных на CoinMarketCap.

Разработчики новых криптовалют должны заполнить форму отправки и пройти процесс проверки, если они хотят, чтобы их активы отражались в ведущем крипторейтинге мира.

Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

noworries По материалам:

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