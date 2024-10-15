Количество иностранцев в Польше достигло предельного уровня — Finance.ua

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Количество иностранцев в Польше достигло предельного уровня

Мир
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Количество иностранцев в Польше достигло предельного уровня
Количество иностранцев в Польше достигло предельного уровня
Мацей Дущик, заместитель председателя Министерства внутренних дел и администрации в Польше, отметил, что сейчас в Польше насчитывается 2,5 млн иностранцев. 10 лет назад мигрантов в стране насчитывалось 100 тысяч.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Совет Министров обсудит миграционную стратегию правительства на 2025−2030 годы «Вернуть контроль, обеспечить безопасность». Чиновники будут обсуждать доступ иностранцев на территорию Польши; к национальной и международной защите; к рынку труда; миграцию с целью получения образования; интеграцию иностранцев; гражданство и репатриация; контакты с диаспорой.
По мнению заместителя главы МВДиА, в 2030 году польский рынок труда потребует такого же количества иностранных работников, как сегодня, то есть потребности не увеличатся.
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Заместитель обратил внимание, что 2,5 млн иностранцев в Польше — величина предельная, поэтому нужно проанализировать, не нарушается ли социальная сплоченность.
Дущик объяснил, что пересмотр механизма временного территориального права на убежище, озвученный в субботу премьер-министром Дональдом Туском, должен стать инструментом, позволяющим контролировать границу. Он подчеркнул, что возможность приостановки предоставления убежища имеет целью дать государству возможность реагировать на разного рода сценарии, которые могут разработать россия и беларусь по отношению к польской границе.
На данном этапе предложение о приостановлении права на убежище является только концепцией, которая еще требует «законодательного оформления».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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