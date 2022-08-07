Кого могут уволить во время войны — Finance.ua

Кого могут уволить во время войны Сегодня 14:36 — Личные финансы

Кого могут уволить во время войны

Верховная Рада внесла изменения в законодательство по оптимизации трудовых отношений. Во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей.

Об этом свидетельствует комментарий Минэкономики к закону 2352-IX

Как отмечается в комментарии, изменениями в 41 Кодекс законов о труде вводится новое основание для увольнения по инициативе работодателя — невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

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Обязательным условием для увольнения по этому основанию должна быть обоснованная невозможность снабжать работника работой, отметили в Минэкономики.

«Считаем целесообразным работодателю с целью минимизации в будущем конфликтов и трудовых споров перед принятием решения относительно применения указанной нормы обеспечить проведение консультаций с представителями работников (например, о невозможности обеспечения в дальнейшем работой вследствие уничтожения имущества)», — говорится в комментарии.

Компенсация за увольнение

При расторжении трудового договора в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 41 КЗоТ (невозможность обеспечения работника работой, определенной трудовым договором, в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

«При этом коллективным или трудовым договором возможно установление более высоких гарантий размера выходного пособия», — отметили в Минэкономики.

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