Когда закончится топливный кризис: прогноз эксперта — Finance.ua

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Когда закончится топливный кризис: прогноз эксперта

Сегодня 21:05Энергетика
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Пик топливного кризиса в Украине пройден, но объемы поставок еще далеки от нужного уровня.
Об этом на брифинге рассказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Несколько недель назад была пиковая нагрузка на рынок топлива и тотальный дефицит. Теперь есть такое чувство, что мы прошли пик кризиса, действительно рынок начинает работать. Две недели назад правительство отменило госрегулирование цен — это была одна из причин, поскольку многие компании, особенно небольшие, не могли поставлять топливо самостоятельно, поскольку закупочная стоимость была выше рассчитанной Кабмином. После того как госрегулирование цен сняли, появились экономические стимулы активнее снабжать топливом», — сказал Куюн.

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Но, по словам эксперта, рано говорить о том, что объемы поставок вышли на запланированные. Лучшая ситуация сейчас с поставкой дизеля, неплохая — с поставкой сжиженного газа.
Ситуация с наполнением рынка бензинами отстает от ожиданий, говорит Куюн. Он объяснил это тем, что европейские заводы прежде всего закрывают внутренний спрос на бензин и не имеют лишних объемов для экспорта в другие регионы.
По прогнозу эксперта, топливный кризис продлится до июля.
«Чтобы мы вышли на минимальные объемы нашего потребления — до июля будет продолжаться выход на нужные объемы», — отметил он.
По материалам: uamotors
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