Когда выгоднее всего покупать флагманский смартфон — Finance.ua

Когда выгоднее всего покупать флагманский смартфон
Флагманские смартфоны обычно выпускаются с передовыми технологиями, новейшими функциями и новым стильным дизайном. Выбор времени покупки может быть важным, если хотите сэкономить деньги, покупая дорогостоящее устройство.
О том, когда следует подумать о покупке флагманского смартфона, рассказывает Gizmochina.
Когда выгоднее всего покупать флагманский смартфон
После выхода новой модели. Каждый год такие бренды смартфонов, как Apple, Samsung, OnePlus и другие выпускают свои топовые смартфоны.
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Таким образом, старые устройства обычно получают официальное снижение цены. Это отличная возможность для клиентов приобрести устройство премиум-класса по более низкой цене.
Выбор прошлогоднего флагманского устройства означает потерю некоторых новых функций, но обычно это незначительная разница.
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С каждым поколением бренды часто выпускают небольшие обновления, касающиеся производительности, камер, аккумуляторов и даже некоторых новых функций программного обеспечения.
Но вы можете сэкономить значительную сумму денег, если пропустите их.
Праздничные распродажи. Сезон праздников — лучшее время для приобретения наилучшего смартфона.
Распродажи Amazon Prime Day, Черная пятница, Киберпонедельник и даже региональные распродажи во время фестивалей являются отличными примерами основных распродаж. Во время этих мероприятий потребители могут найти значительные скидки, комплексные акции и эксклюзивные телефоны.
В то время как новые флагманские модели иногда получают отличные цены и ограниченные сроки, более старые телефоны премиум-класса часто предлагают значительные скидки.
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Существуют также распродажи, которые обычно проходят в декабре и начале января.
Программы обмена (Trade-in). Многие производители смартфонов часто предлагают программы, которые позволяют обменивать старые устройства на новые. Эта программа также известна как Trade-in.
Если у вас предыдущая модель флагманского смартфона, то сможете получить внушительную скидку, обменивая его на новую модель.
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