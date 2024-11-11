Какой смартфон стал самым продаваемым в 3 квартале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Какой смартфон стал самым продаваемым в 3 квартале 2024 года (инфографика)
Согласно исследованию компании Counterpoint, iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 3 квартале 2024 года.
На втором и третьем местах разместились его собратья: iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.
Об этом говорится в исследовании.
Samsung
Смартфоны компании заняли больше мест в ТОП-10, но многие из них — это бюджетные устройства: Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G и Galaxy A05.
Флагман Galaxy S24 занял десятое место. Его обогнал бюджетный смартфон Redmi 13C 4G и iPhone 14.
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Samsung может дополнить линейку Galaxy S25 новой моделью Galaxy S25 Slim, запуск которой должен состояться во втором квартале следующего года, а сейчас будущая новинка впервые появляется на сайте сертификации, пишет издание GSMArena.
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