Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров Сегодня 12:00 — Личные финансы

Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров

Заявку на так называемую «зимнюю поддержку» можно подать через приложение «Дія» с 1 декабря 2024 года. Это приложение установлено на 70% смартфонов в Украине.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время телемарафона.

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«Мы также на 1 декабря готовим запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение и уже работаем над тем, как сделать инфраструктуру устойчивой и выдержать весь поток заявок, который будет», — сказал он.

Федоров говорит, что это будет «самая, наверное, масштабная популярная услуга, которую мы запускали за последние годы».

Он сообщил, что «Дія» пользуется 21 млн украинцев, и примерно 70% всех смартфонов имеют установленную «Дія».

Справка Finance.ua:

В октябре президент Зеленский заявил о предоставлении каждому украинцу 1000 грн. Подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не смогут получить выплату.

На что нельзя будет потратить средства. Главная цель выплаты состоит в поддержании здоровья и благосостояния украинцев. Таким образом средства можно потратить на оплату коммунальных и других услуг, медикаменты и пищевые продукты. Однако граждане ограничены в расходах средств на предметы роскоши или удовольствия. А именно:

алкоголь;

табачные изделия;

товары не первой необходимости;

развлечения;

путешествия;

дорогие вещи (электроника или дорогая одежда).

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