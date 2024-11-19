Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров

Личные финансы
80
Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров
Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров
Заявку на так называемую «зимнюю поддержку» можно подать через приложение «Дія» с 1 декабря 2024 года. Это приложение установлено на 70% смартфонов в Украине.
Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время телемарафона.
Читайте также
«Мы также на 1 декабря готовим запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение и уже работаем над тем, как сделать инфраструктуру устойчивой и выдержать весь поток заявок, который будет», — сказал он.
Федоров говорит, что это будет «самая, наверное, масштабная популярная услуга, которую мы запускали за последние годы».
Он сообщил, что «Дія» пользуется 21 млн украинцев, и примерно 70% всех смартфонов имеют установленную «Дія».

Справка Finance.ua:

  • В октябре президент Зеленский заявил о предоставлении каждому украинцу 1000 грн. Подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не смогут получить выплату.
  • На что нельзя будет потратить средства. Главная цель выплаты состоит в поддержании здоровья и благосостояния украинцев. Таким образом средства можно потратить на оплату коммунальных и других услуг, медикаменты и пищевые продукты. Однако граждане ограничены в расходах средств на предметы роскоши или удовольствия. А именно:
  • алкоголь;
  • табачные изделия;
  • товары не первой необходимости;
  • развлечения;
  • путешествия;
  • дорогие вещи (электроника или дорогая одежда).
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.