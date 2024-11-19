Когда можно будет подать заявку на «тысячу от Зеленского» — Федоров
Заявку на так называемую «зимнюю поддержку» можно подать через приложение «Дія» с 1 декабря 2024 года. Это приложение установлено на 70% смартфонов в Украине.
Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время телемарафона.
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«Мы также на 1 декабря готовим запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение и уже работаем над тем, как сделать инфраструктуру устойчивой и выдержать весь поток заявок, который будет», — сказал он.
Федоров говорит, что это будет «самая, наверное, масштабная популярная услуга, которую мы запускали за последние годы».
Он сообщил, что «Дія» пользуется 21 млн украинцев, и примерно 70% всех смартфонов имеют установленную «Дія».
Справка Finance.ua:
- В октябре президент Зеленский заявил о предоставлении каждому украинцу 1000 грн. Подать заявку на получение помощи можно будет в течение зимы, а потратить средства необходимо в течение 2025 года только на украинские товары и услуги. Однако некоторые граждане не смогут получить выплату.
- На что нельзя будет потратить средства. Главная цель выплаты состоит в поддержании здоровья и благосостояния украинцев. Таким образом средства можно потратить на оплату коммунальных и других услуг, медикаменты и пищевые продукты. Однако граждане ограничены в расходах средств на предметы роскоши или удовольствия. А именно:
- алкоголь;
- табачные изделия;
- товары не первой необходимости;
- развлечения;
- путешествия;
- дорогие вещи (электроника или дорогая одежда).
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