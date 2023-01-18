Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили — Finance.ua

Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили Сегодня 17:44

Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Они обсудили дальнейшее сотрудничество банка с украинской столицей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Виталий Кличко

По словам мэра Киева, сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов.

В частности, речь идет о:

финансирование закупки Киевом вагонов метро — на 50 млн евро;

помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса — общая сумма проекта 140 млн евро;

закупку трамваев на 60 млн евро;

60 миллионов ЕБРР выделит на ремонт моста метро через Днепр.

«Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы. Все проекты продолжаем и воплотим, Киеву и в дальнейшем будут помогать, спасибо нашим партнерам и друзьям, которые верят в Киев и в Украину!» — написал Кличко в Telegram.

Напомним, 16 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). Главными темами мероприятия остаются война россии против Украины и ее последствия для мировой экономики.

Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале.👇🏻

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.