Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили — Finance.ua
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Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили

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Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили
Кличко встретился с руководством Европейского банка: о чем говорили
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Они обсудили дальнейшее сотрудничество банка с украинской столицей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов.
В частности, речь идет о:
  • финансирование закупки Киевом вагонов метро — на 50 млн евро;
  • помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса — общая сумма проекта 140 млн евро;
  • закупку трамваев на 60 млн евро;
  • 60 миллионов ЕБРР выделит на ремонт моста метро через Днепр.
«Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы. Все проекты продолжаем и воплотим, Киеву и в дальнейшем будут помогать, спасибо нашим партнерам и друзьям, которые верят в Киев и в Украину!» — написал Кличко в Telegram.
Напомним, 16 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). Главными темами мероприятия остаются война россии против Украины и ее последствия для мировой экономики.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале.👇🏻

Давос-2023: самое главное (новость обновляется)

По материалам:
Novyny.live
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