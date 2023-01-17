Кличко встретился с министром экономики Германии на форуме в Давосе: что обсудили лидеры — Finance.ua

Кличко встретился с министром экономики Германии на форуме в Давосе: что обсудили лидеры Сегодня 13:13

Кличко встретился с министром экономики Германии на форуме в Давосе: что обсудили лидеры

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь на экономическом форуме в Давосе, сообщил, что встретился с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. В скором времени столицу ждут хорошие новости.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

«Встретился в Давосе с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, о передаче вооружения. Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!» — рассказал Кличко.

Ранее мэр Киева сообщал, что уехал на экономический форум в Давосе вместе со своим братом Владимиром.

«На Всемирном экономическом форуме в Давосе. Прибыли с Владимиром, чтобы говорить о поддержке и дальнейшей, более мощной помощи Украине и Киеву», — сообщил Кличко.

Читайте также Без России и с Украиной в топ-темах: стартует Всемирный форум в Давосе

Следует отметить, что, возможно, речь идет о немецких танках Leopard 2, вопрос передачи которых Украине сейчас обсуждают европейские союзники нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время. Немецкий министр экономики Хабек подтвердил, что одобрит экспорт этой боевой техники. Leopard 2 — основной боевой танк, созданный немецким предприятием Krauss-Maffei (ныне Krauss-Maffei Wegmann). Стал преемником удачной разработки той же компании — танка Leopard 1.

Напомним, экономический форум в Давосе стартовал в понедельник, 16 января, и продлится до 20 января.

Ожидается, что в нем примут участие 116 миллиардеров. Примечательно, что на фоне отсутствия россиян и китайцев увеличилось число зарегистрированных миллиардеров из Персидского залива.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.