Китайские компании отказываются от российских энергоносителей, опасаясь санкций — Finance.ua

Китайские компании отказываются от российских энергоносителей, опасаясь санкций

Сегодня 22:13 — Мир

Китайские компании отказываются от российских энергоносителей, опасаясь санкций

Торговые отношения российской федерации и Китая осложнились из-за войны, которую развязала россия против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

После начала войны китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, избегали поставок угля, сжиженного природного газа, а также сырой нефти из россии. В агентстве считают, что это может отражать обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут попасть «в ловушку санкций».

С того времени банки приостановили финансирование покупок, а трейдеры сталкиваются с проблемами логистики.

Самые большие торговые возможности могут быть связаны с энергетикой, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком угля в Китай после Индонезии. Кроме того, экспорт ее газа значительно вырос с тех пор, как в 2019 году начал работать трубопровод «Сила Сибири».

«В то же время для любой китайской фирмы со значительными операциями за рубежом постоянный доступ к финансовой системе США ценнее любых соглашений, которые она может заключить с россией», — говорится в сообщении Capital Economics.

Кроме того, Bloomberg считает, что по некоторым металлам зависимость Китая от россии в последние годы ослабла, поскольку основным поставщиком никеля стала Индонезия.

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