Китайская компания отказалась работать с российским Новатеком — Finance.ua

Китайская компания отказалась работать с российским Новатеком
Китайская компания Wison New Energies, строившая модули для российского газового проекта Арктик LNG-2 Новатека, объявила о немедленном прекращении сотрудничества с россией.
Судостроительный завод Zhoushan, выполнявший подряды для Арктик LNG-2, выставили на продажу, говорится в профиле компании в LinkedIn.
Свое решение Wison New Energies объяснила заботой о собственном стратегическом будущем.
«После тщательной и всесторонней оценки совет директоров Wison New Energies решил прекратить все текущие российские проекты и немедленно отказаться от каких-либо новых операций в россии на неопределенный срок», — говорится в заявлении компании.
Wison указала, что осознает, какое влияние ее решение может оказать на российских партнеров, и пообещала «плавный переход».
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