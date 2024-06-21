Китайская компания отказалась работать с российским Новатеком — Finance.ua

Китайская компания отказалась работать с российским Новатеком Сегодня 20:30 — Фондовый рынок

Китайская компания отказалась работать с российским Новатеком

Китайская компания Wison New Energies, строившая модули для российского газового проекта Арктик LNG-2 Новатека, объявила о немедленном прекращении сотрудничества с россией.

Судостроительный завод Zhoushan, выполнявший подряды для Арктик LNG-2, выставили на продажу, говорится в профиле компании в LinkedIn

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Свое решение Wison New Energies объяснила заботой о собственном стратегическом будущем.

«После тщательной и всесторонней оценки совет директоров Wison New Energies решил прекратить все текущие российские проекты и немедленно отказаться от каких-либо новых операций в россии на неопределенный срок», — говорится в заявлении компании.

Wison указала, что осознает, какое влияние ее решение может оказать на российских партнеров, и пообещала «плавный переход».

НВ По материалам:

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