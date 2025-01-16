Китай ввел санкции против оборонных компаний США — Finance.ua
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Китай ввел санкции против оборонных компаний США

Мир
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Китай ввел санкции против оборонных компаний США
Китай ввел санкции против оборонных компаний США
Правительство Китая второй раз за последние дни под предлогом причастности к продажам Соединенными Штатами оружия Тайваню объявило о включении компаний американской оборонной промышленности в список ненадежных организаций, которым запрещено вести бизнес в КНР.
О введении санкций говорится в сообщении Министерства торговли КНР.
Отмечается, что ограничение введении якобы «в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов».
Санкции были введены против:
  • Pacific Rim Defense;
  • AEVEX Aerospace;
  • LKD Aerospace;
  • Summit Technologies.
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Ранее, 14 января, Китай ввел санкционные ограничения против:
  • Inter-Coastal Electronics;
  • System Studies & Simulation;
  • IronMountain Solutions;
  • Applied Technologies Group;
  • Axient, Anduril Industries;
  • Maritime Tactical Systems.
В Минторге Китая отметили, что упомянутые компании якобы были привлечены к продаже вооружения Тайваню.
Санкции, в частности, предусматривают запрет компаниям заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем и осуществлять новые инвестиции в страну, запрещен въезд в КНР руководству компаний, аннулирование пребывания или проживания высшего руководства компаний в Китае.
По материалам:
suspilne.media
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