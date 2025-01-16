Китай ввел санкции против оборонных компаний США — Finance.ua

Китай ввел санкции против оборонных компаний США
Правительство Китая второй раз за последние дни под предлогом причастности к продажам Соединенными Штатами оружия Тайваню объявило о включении компаний американской оборонной промышленности в список ненадежных организаций, которым запрещено вести бизнес в КНР.
О введении санкций говорится в сообщении Министерства торговли КНР.
Отмечается, что ограничение введении якобы «в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов».
Санкции были введены против:
- Pacific Rim Defense;
- AEVEX Aerospace;
- LKD Aerospace;
- Summit Technologies.
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Ранее, 14 января, Китай ввел санкционные ограничения против:
- Inter-Coastal Electronics;
- System Studies & Simulation;
- IronMountain Solutions;
- Applied Technologies Group;
- Axient, Anduril Industries;
- Maritime Tactical Systems.
В Минторге Китая отметили, что упомянутые компании якобы были привлечены к продаже вооружения Тайваню.
Санкции, в частности, предусматривают запрет компаниям заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем и осуществлять новые инвестиции в страну, запрещен въезд в КНР руководству компаний, аннулирование пребывания или проживания высшего руководства компаний в Китае.
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