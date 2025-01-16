Китай ввел санкции против оборонных компаний США — Finance.ua

Китай ввел санкции против оборонных компаний США Сегодня 17:21 — Мир

Китай ввел санкции против оборонных компаний США

Правительство Китая второй раз за последние дни под предлогом причастности к продажам Соединенными Штатами оружия Тайваню объявило о включении компаний американской оборонной промышленности в список ненадежных организаций, которым запрещено вести бизнес в КНР.

О введении санкций говорится в сообщении Министерства торговли КНР.

Отмечается, что ограничение введении якобы «в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов».

Санкции были введены против:

Pacific Rim Defense;

AEVEX Aerospace;

LKD Aerospace;

Summit Technologies.

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Ранее, 14 января, Китай ввел санкционные ограничения против:

Inter-Coastal Electronics;

System Studies & Simulation;

IronMountain Solutions;

Applied Technologies Group;

Axient, Anduril Industries;

Maritime Tactical Systems.

В Минторге Китая отметили, что упомянутые компании якобы были привлечены к продаже вооружения Тайваню.

Санкции, в частности, предусматривают запрет компаниям заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем и осуществлять новые инвестиции в страну, запрещен въезд в КНР руководству компаний, аннулирование пребывания или проживания высшего руководства компаний в Китае.

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