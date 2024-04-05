Киев закупит 85 новых автобусов — Finance.ua

Киев закупит 85 новых автобусов Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Столичное КП «Киевпасстранс» заключило договор с турецкой Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. на поставку автобусов в рамках кредита ЕИБ.

Об этом сообщает AllTransUA.

Издание отмечает, что объявление тендера состоялось еще в марте 2021 года, но раскрытие предложений довольно много раз переносилось и состоялось только в ноябре 2021 года.

Затем оценку предложений приостановили из-за полномасштабного вторжения со стороны рф, процессы по тендеру возобновились только в 2023 году. Всего участников торгов было два, вторым была компания Otokar.

Первая партия автобусов должна поступить уже через 8 месяцев после уплаты аванса, а вся партия не позднее чем через 22 месяца. Ранее в СМИ сообщалось, что речь идет о 85 единицах. Стоимость договора составит 18,6 млн евро.

Несмотря на то, что в объявлении не указывается никакой детальной информации о продукте, издание предполагает, что, наиболее вероятно, Киеву будут поставлены автобусы Anadolu Isuzu Citiport 12. В 2017 году компания Anadolu Isuzu присылала в Украину несколько демонстрационных образцов, путешествовавших по разным городам.

Економічна Правда По материалам:

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