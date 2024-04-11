Киев выделит 1,5 млрд грн на помощь военным — Finance.ua

Киев выделит 1,5 млрд грн на помощь военным Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Киев выделит 1,5 млрд грн на помощь военным, Фото: kyivcity.gov.ua

В четверг, 11 апреля, Киевсовет планирует выделить еще более 1,5 миллиарда гривен на помощь военным.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

По его словам, с этой суммой получается, что Киев с начала этого года выделил на нужды сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен.

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«Сегодня мы должны добавить еще более 1,5 миллиарда гривен на помощь нашим военным», — отметил Виталий Кличко.

Как распределят средства:

995 миллионов по программе «Защитник Киева»;

30 миллионов — субвенция Министерству обороны Украины;

почти 80 миллионов прибавляем на обустройство фортификационных сооружений;

почти 460 миллионов гривен — по городской целевой программе «Забота» — на социальные выплаты для Защитников и Защитниц.

Кличко напомнил, что на одном из прошлых заседаний депутаты Киевсовета увеличили финансирование потребностей сил безопасности и обороны — из бюджета общины — до более 5 миллиардов гривен.

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«Теперь увеличиваем еще. То есть суммарно уже получается, что Киев выделил более 6,5 миллиарда за период этого года. И мы, как я и говорил, продолжаем искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов», — подчеркнул глава столицы.

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