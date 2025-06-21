Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов — Finance.ua

Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов Сегодня 13:22

Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов

Киев попал в рейтинг «восходящих звезд» благодаря стремительному развитию технологической сферы — в столице находится более 1000 технокомпаний.

Об этом пишет Euronews, ссылаясь на рейтинг Dealroom.co.

Киев — единственный европейский город, вошедший в первую десятку рейтинга «восходящих звезд»

За последнее десятилетие количество украинских специалистов в этой сфере выросло в четыре раза — с 75 тыс. в 2014 году до более 300 тыс. в 2023 году.

В общемировом рейтинге лидирует бывшая столица и самый большой город Нигерии — Лагос, где создали пять стартапов-единорогов (компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США).

В списке других перспективных городов Европы — Вильнюс, Загреб, Прага, Варшава и Афины.

В то же время, в общем рейтинге технологических столиц мира первенство держат американские города. Среди европейских городов в ТОП-10 представлены только Париж и Лондон.

Обратим внимание, что Париж определили как ведущий технологический центр на континенте.

Напомним, банкиры фиксируют новую волну внутренней релокации малого и среднего бизнеса в центральные и западные регионы Украины.

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