Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов — Finance.ua
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Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов

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Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов
Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов
Киев попал в рейтинг «восходящих звезд» благодаря стремительному развитию технологической сферы — в столице находится более 1000 технокомпаний.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на рейтинг Dealroom.co.

Киев — единственный европейский город, вошедший в первую десятку рейтинга «восходящих звезд»

За последнее десятилетие количество украинских специалистов в этой сфере выросло в четыре раза — с 75 тыс. в 2014 году до более 300 тыс. в 2023 году.
В общемировом рейтинге лидирует бывшая столица и самый большой город Нигерии — Лагос, где создали пять стартапов-единорогов (компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере более 1 млрд долларов США).
Киев вошел в ТОП-10 городов мира с наивысшим потенциалом развития стартапов
В списке других перспективных городов Европы — Вильнюс, Загреб, Прага, Варшава и Афины.
В то же время, в общем рейтинге технологических столиц мира первенство держат американские города. Среди европейских городов в ТОП-10 представлены только Париж и Лондон.
Обратим внимание, что Париж определили как ведущий технологический центр на континенте.
Напомним, банкиры фиксируют новую волну внутренней релокации малого и среднего бизнеса в центральные и западные регионы Украины.
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По материалам:
dev.ua
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