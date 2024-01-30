Киев передал защитникам 10% своего бюджета — Кличко Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Киев передал защитникам 10% своего бюджета — Кличко

В прошлом году за средства громады Киева защитники приобрели 3000 дронов, а еще более 400 получили в качестве благотворительной помощи. В январе 2024 года Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета 500 миллионов гривен на беспилотники.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Киев продолжает помогать украинским защитникам. 10% бюджета города — 7 млрд гривен — направила столица на помощь военным в 2023 году. Из них более 1,5 млрд ушло на закупку военными дронов разных типов. Также Киев выделил более 60 млн грн и закупил для военных средства РЭБ. За средства громады города защитники приобрели автомобили, почти 3 тысячи дронов, необходимое снаряжение. В качестве благотворительной помощи мы передали более 400 дронов», — отметил Виталий Кличко.

Также город привлек от партнеров и передал защитникам 169 авто, 2400 бронежилетов, 2000 аптечек, 100 тысяч грелок для тела, медоборудования, медикаменты, продукты.

«В этом году столица продолжит помогать военным. В январе уже выделили 500 млн грн на приобретение дронов разных типов. Предусмотрено 1,2 млрд грн в помощь защитникам. И эту сумму город будет постоянно увеличивать! На помощь ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов предусмотрено 742 млн. В 2023 году закупили 612 квартир для Защитников и их семей. В этом году на жилье выделили 150 млн грн. Киевляне, которые сегодня мобилизуются в ряды ВСУ, получают от города единовременную выплату 30 тыс. грн», — подчеркнул Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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