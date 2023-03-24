Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото) — Finance.ua
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Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)

Технологии&Авто
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Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)
Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)
Kia презентовали концепт-кар EV5. Электрический кроссовер является предсерийной версией будущей модели, которая появится до конца нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт южнокорейского бренда.
Новый Kia EV5 — младший брат представленного недавно семиместного электрокроссовера EV9. У него такой же угловатый дизайн с высоким капотом, расширенными крыльями и тоненькими светодиодными фарами. Авто получило большие 21-дюймовые колеса.
Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)
Концепт-кар Kia EV5 оснащен распашными дверями и четырьмя поворачивающимися сиденьями, но у серийной модели их не будет. У кроссовера компактный приплюснутый руль и широкий дисплей на передней панели, а кнопки выполнены сенсорными.
Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)
Во внутренней отделке использованы экологически чистые материалы. Крыша Kia EV5 полностью стеклянная.
Kia показали будущего конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4 (фото)
Электромобиль Kia EV5 построен на платформе E-GMP, как и его старший брат. Он получит аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт∙ч, а его запас хода превысит 480 км. Ожидаются версии с задним и полным приводом. Конкурентами модели станут Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 и Toyota bZ4X.
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По материалам:
Фокус
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