Каждый четвертый цифровой актив оказался мошенническим: исследование — Finance.ua

Каждый четвертый цифровой актив оказался мошенническим: исследование Сегодня 01:30 — Криптовалюта

Согласно данным экспертов сервиса Chainalysis, каждый четвертый цифровой актив, запущенный в 2022 году, был связан с мошенниками, использующими схему Pump&Dump. Аналитики установили, что 9900 токенов из запущенных 40 520 в сетях BNB Smart Chain и Ethereum создавались только для совершения подобных мошеннических действий.

Pump&Dump — манипулятивная схема повышения стоимости криптовалюты с последующим ценовым обвалом. Крупные собственники активов искусственно повышают (накачивают — pump) их цену, чтобы впоследствии продать (сбросить — dump) максимально дорого мелким трейдерам. В итоге цена актива падает, а инвесторы теряют вложенные средства.

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«Хотя невозможно узнать рекламную стратегию или намерения всех запущенных токенов, мы проверили 25 с наибольшим падением цены за первую неделю на сервисе Token Sniffer, оценивающем новые токены по шкале от нуля до 100 на основе их надежности. По данным Token Sniffer, все 25 криптовалют получили ноль, что указывает на то, что они почти точно были разработаны для пампа и дампа», — подытожили эксперты Chainalysis.

Напомним, что согласно данным ежегодного отчета Chainalysis, общая стоимость незаконных криптовалютных транзакций достигла в 2022 году рекордных $20,1 миллиарда. При этом цифра не окончательная и может увеличиться, если эксперты выявят новые адреса, связанные с преступной деятельностью.

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noworries По материалам:

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