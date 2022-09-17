Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами — Finance.ua
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Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами

Финтех и Карты
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Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами
Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами
Более половины — 53,9% покупок, которые украинцы оплачивают бесконтактно, оплачиваются электронными гаджетами — смартфонами и часами.
Об этом со ссылкой на данные статистики банка сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.
В целом на сегодняшний день доля бесконтактных платежей (гаджетами и бесконтактными картами) в сети POS-терминалов ПриватБанка уже составляет более 72%.
По словам Заиграева, из 208 тысяч активных POS терминалов, работающих в сети банка, бесконтактные платежи принимают 99% устройств.
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Напомним, в августе оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка по сравнению с июлем выросли на 5,5%. Объемы оплат картами в малом бизнесе продолжают расти уже четвертый месяц подряд — в августе предприниматели продали товаров и услуг по безналу на 2,1% больше, чем в июле.
Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.
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По материалам:
Finance.ua
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