Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами — Finance.ua

Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами Сегодня 06:36 — Финтех и Карты

Каждую вторую покупку бесконтактным безналом украинцы оплачивают гаджетами

Более половины — 53,9% покупок, которые украинцы оплачивают бесконтактно, оплачиваются электронными гаджетами — смартфонами и часами.

Об этом со ссылкой на данные статистики банка сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

В целом на сегодняшний день доля бесконтактных платежей (гаджетами и бесконтактными картами) в сети POS-терминалов ПриватБанк а уже составляет более 72%.

По словам Заиграева, из 208 тысяч активных POS терминалов, работающих в сети банка, бесконтактные платежи принимают 99% устройств.

Напомним, в августе оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка по сравнению с июлем выросли на 5,5%. Объемы оплат картами в малом бизнесе продолжают расти уже четвертый месяц подряд — в августе предприниматели продали товаров и услуг по безналу на 2,1% больше, чем в июле.

Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.

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