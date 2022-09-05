Лучшие карты для детей: ТОП-5 предложений — Finance.ua

Лучшие карты для детей: ТОП-5 предложений Сегодня 08:03 — Финтех и Карты

Одни банки оформляют дополнительные карты на детей к карте родителей, другие — предлагают полностью самостоятельные карты, с отдельным счетом, которым распоряжается только ребенок.

Finance.ua собрал лучшие предложения для детей, действующие в военное время.

«Карта Юниора» от ПриватБанка

Первой детской картой в Украине стала приватбанк овская «Карта Юниора». Оформить его можно уже на шестилетнего ребенка.

По всем движениям по карте осуществляется контроль родителями ребенка через собственный Приват24, в котором эта карта будет отображаться.

Оформление карты — бесплатно.

Детская карта от monobank

Разработчики предоставили возможность детям самостоятельно выбирать категории, за покупки в которых им будет начисляться полноценный кешбэк.

При этом вывод кешбэка разрешается не от 100 грн. (как у взрослых), а от 60 грн. Карта для ребенка изготавливается именная. Родители платят всего 50 грн за доставку Новой почтой.

«Friendly Card» от Укргазбанка

Детскую карту с символическим названием «Friendly Card» предлагает своим юным клиентам Укргазбанк. Карта открывается для детей от 6 до 17 лет в гривне, долларах США или евро.

Открытие и обслуживание карты — бесплатно, а вот за снятие наличных придется заплатить 0,5% комиссии.

Детская карта от Ощадбанка «Лайк’ю»

Эта карта — не самостоятельная, как вышеупомянутые. Она выпускается только как дополнительная к карточному счету родителя. При этом родители сами определяют, какую сумму ребенок может потратить, то есть устанавливают лимит.

С карты можно снять наличные без комиссии, правда, не более 2 тыс. грн в месяц. Если придется снять больше, придется заплатить 1%+5 гривен.

FUN карта от Райффайзен Банка

Карта Visa FUNcard PayWave выпускается на 4 года. Пополнение карты наличными в кассе или через банкоматы с функцией приема средств — без комиссии. Также без комиссии будет любое безналичное пополнение.

Четыре раза в месяц можно снять наличные без комиссии: дважды в банкоматах Райффайзен Банк а и дважды — в любых других банкоматах Украины. За каждое снятие банк примет 1% + 5 грн.

Узнать больше предложений карт для детей можно в нашем материале -

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