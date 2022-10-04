«Карточный туризм» рискует вернуться: глава Райффайзен банка назвал причины — Finance.ua

«Карточный туризм» рискует вернуться: глава Райффайзен банка назвал причины Сегодня 12:41 — Финтех и Карты

«Карточный туризм» рискует вернуться: глава Райффайзен банка назвал причины

Хотя после повышения официального курса объемы карточного туризма резко упали, возобновляется тенденция к его возвращению.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава правления «Райффайзен банка» Александр Писарук.

По его словам, после повышения официального курса объемы кардинально и резко упали. Такая ситуация удерживалась несколько месяцев, однако похоже, что «карточный туризм» начинается снова, рассказывает он.

«Еще очень рано делать выводы, потому что это очень свежий тренд. Отчасти это связано с разницей между курсами черного рынка и Нацбанка», — объясняет Писарук.

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«Этот спред в последнее время увеличился до около 17%. Когда спред между курсом черного рынка и официальным курсом находится в пределах 10%, „карточный туризм“ почти отсутствует или очень мал», — рассказывает глава « Райффайзен банк а». «Когда он увеличивается до 15% и держится на этом уровне в течение определенного времени, начинаются такие вещи».

Писарук предполагает, что это может быть краткосрочным влиянием «частичной» мобилизации в рф и ядерного шантажа, а потому ожидает некоторой стабилизации.

Економічна Правда По материалам:

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