Канада расширила список подсанкционных олигархов рф — Finance.ua

Канада расширила список подсанкционных олигархов рф

Сегодня 09:45

Канада расширила санкционный список из-за вторжения рф в Украину на девять человек.

В список попали олигархи Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянски, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров.

Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС россии Игоря Костюкова.

«Позволив бессмысленное вторжение владимира путина в Украину, эти близкие приспешники режима причастны к ужасающим событиям, разворачивающимся на наших глазах. Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, борющийся за свободу, и мы не прекратим давить на российский режим, пока его войска не покинут украинскую землю. Зверствам нужно положить конец» — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Кроме того, санкции были также введены против 9 белорусов.

Ранее парламент Канады принял резолюцию с осуждением преступлений против человечества и военных преступлений рф в Буче и призывом увеличить оборону поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.