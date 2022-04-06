Канада расширила список подсанкционных олигархов рф — Finance.ua
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Канада расширила список подсанкционных олигархов рф

Сегодня 09:45
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Канада расширила санкционный список из-за вторжения рф в Украину на девять человек.
В список попали олигархи Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянски, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров.
Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС россии Игоря Костюкова.
«Позволив бессмысленное вторжение владимира путина в Украину, эти близкие приспешники режима причастны к ужасающим событиям, разворачивающимся на наших глазах. Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, борющийся за свободу, и мы не прекратим давить на российский режим, пока его войска не покинут украинскую землю. Зверствам нужно положить конец» — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Кроме того, санкции были также введены против 9 белорусов.
Ранее парламент Канады принял резолюцию с осуждением преступлений против человечества и военных преступлений рф в Буче и призывом увеличить оборону поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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