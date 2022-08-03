Канада расширила санкции против рф — Finance.ua

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Канада расширила санкции против рф

Фондовый рынок
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Канада расширила санкции против рф
Канада расширила санкции против рф
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении дополнительных санкций в связи с незаконным и неоправданным вторжением россии в Украину.
Новые санкции касаются 43 военных должностных лиц и 17 организаций, которые «причастны к бессмысленному кровопролитию, учиненному президентом россии Путиным, в том числе жуткие события в Буче».
«Канада решительно осуждает убийства мирных жителей в Украине и будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить полное расследование нарушений международного права по всей Украине, в частности в Буче», — отмечается в пресс-релизе правительства Канады.
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Кроме того, Канада продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы координировать действия и изучать варианты новых мер в ответ на неоправданные действия российского режима.
«Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь ее к ответственности. Канада поддерживает Украину», — подчеркнула Мелани Жоли.
Напомним, в прошлом месяце Канада ввела персональные санкции против еще 29 человек в связи с агрессивной войной россии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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