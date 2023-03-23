Канада продлила программу поддержки украинских беженцев — Finance.ua

Канада продлила программу поддержки украинских беженцев Сегодня 12:45

Правительство Канады решило расширить программу поддержки, призванную помочь украинцам стать временными жителями страны и получить разрешение на работу или учебу, пишет Reuters со ссылкой на министерство иммиграции Канады.

Срок действия канадско-украинской программы разрешений на поездки в чрезвычайных ситуациях, которую запустили после 24 февраля прошлого года, истекает на следующей неделе.

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Украинцы теперь должны до 15 июля этого года подать заявление на получение визы в рамках программы. Все, у кого есть такая виза, смогут до 31 марта 2024 года въехать в Канаду. Те, кто уже находится в стране, смогут продлить или изменить свой временный статус на этот период.

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УБР По материалам:

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