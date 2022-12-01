Канада завершила выпуск 5-летних облигаций на 500 миллионов долларов для поддержки Украины — Finance.ua

Канада завершила выпуск 5-летних облигаций на 500 миллионов долларов для поддержки Украины
Правительство Канады успешно завершило выпуск 5-летних Облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond) на сумму 500 млн долларов, с помощью которых канадцы смогут помочь с финансированием для Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Канады.
«Эти средства помогут правительству Украины продолжать предоставлять основные услуги украинцам этой зимой, такие как выплата пенсий, закупка топлива и возобновление энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инвесторы — преимущественно канадцы, а спрос на облигации со стороны физлиц составляет около 50 млн долларов.
В целом речь идет о широком круге канадских и международных институциональных инвесторов, правительствах разных уровней и международных официальных учреждениях, таких как центральные банки.
«Облигации предоставляют возможность канадцам выразить солидарность с Украиной, покупая такую облигацию номиналом от 100 канадских долларов, что полностью подкрепляется кредитным рейтингом ААА», — говорится в заявлении.
После переговоров с Украиной сумму, соответствующую доходам от облигаций, перечислят Украине в виде ссуды через МВФ.
"Выпуск облигаций пользовался значительным спросом среди инвесторов в Канаде и за рубежом, общая сумма заявок на них составила 500 миллионов долларов США, а полугодовой процентный доход по облигациям составил 3,245 процента. Облигации подлежат погашению 24 августа 2027 года — в День Независимости Украины, когда владельцы облигаций получат полную сумму своих начальных инвестиций.
Облигации суверенной поддержки Украины являются дополнением к прямой финансовой помощи Украине со стороны правительства Канады в размере 2 млрд канадских долларов в 2022 году, которые уже были выплачены. Общая сумма финансовой помощи Канады, включая этот выпуск облигаций, составляет 2,5 миллиарда долларов", — заявили в Минфине Канады.
«Спасибо за поддержку Джастину Трюдо, Христе Фриланд и всем канадцам, купившим облигации», — прокомментировал в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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