Канада завершила выпуск 5-летних облигаций на 500 миллионов долларов для поддержки Украины — Finance.ua

Канада завершила выпуск 5-летних облигаций на 500 миллионов долларов для поддержки Украины Вчера 11:13 — Фондовый рынок

Канада завершила выпуск 5-летних облигаций на 500 миллионов долларов для поддержки Украины

Правительство Канады успешно завершило выпуск 5-летних Облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond) на сумму 500 млн долларов, с помощью которых канадцы смогут помочь с финансированием для Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов Канады.

«Эти средства помогут правительству Украины продолжать предоставлять основные услуги украинцам этой зимой, такие как выплата пенсий, закупка топлива и возобновление энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвесторы — преимущественно канадцы, а спрос на облигации со стороны физлиц составляет около 50 млн долларов.

В целом речь идет о широком круге канадских и международных институциональных инвесторов, правительствах разных уровней и международных официальных учреждениях, таких как центральные банки.

«Облигации предоставляют возможность канадцам выразить солидарность с Украиной, покупая такую облигацию номиналом от 100 канадских долларов, что полностью подкрепляется кредитным рейтингом ААА», — говорится в заявлении.

После переговоров с Украиной сумму, соответствующую доходам от облигаций, перечислят Украине в виде ссуды через МВФ.

"Выпуск облигаций пользовался значительным спросом среди инвесторов в Канаде и за рубежом, общая сумма заявок на них составила 500 миллионов долларов США, а полугодовой процентный доход по облигациям составил 3,245 процента. Облигации подлежат погашению 24 августа 2027 года — в День Независимости Украины, когда владельцы облигаций получат полную сумму своих начальных инвестиций.

Облигации суверенной поддержки Украины являются дополнением к прямой финансовой помощи Украине со стороны правительства Канады в размере 2 млрд канадских долларов в 2022 году, которые уже были выплачены. Общая сумма финансовой помощи Канады, включая этот выпуск облигаций, составляет 2,5 миллиарда долларов", — заявили в Минфине Канады.

«Спасибо за поддержку Джастину Трюдо, Христе Фриланд и всем канадцам, купившим облигации», — прокомментировал в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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