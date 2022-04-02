Канада готовит новые санкции против россии — Finance.ua

Канада готовит новые санкции против россии

Вчера 11:29 — Казна и Политика

Канада готовит новые санкции против россии

Канада намерена вскоре ввести новые санкции против россии из-за ее военной агрессии против Украины.

Об этом во время выступления в парламенте заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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«Мы будем и дальше оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжаем посылать летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе — новые санкции», — сказала Жоли.

Она добавила, что Канада «имеет одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех государств мира». «Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения россии», — подчеркнула министр.

Напомним, в настоящее время канадские санкции, введенные из-за российской агрессии против Украины, распространяются более чем на 1000 физических и юридических лиц. Канада также передала Украине летальное и нелетальное военное оборудование на свыше 100 млн долл., а также оказала значительную финансовую поддержку.

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