Канада готовит новые санкции против россии — Finance.ua

«Мы будем и дальше оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжаем посылать летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе — новые санкции», — сказала Жоли.
Она добавила, что Канада «имеет одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех государств мира». «Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения россии», — подчеркнула министр.
Напомним, в настоящее время канадские санкции, введенные из-за российской агрессии против Украины, распространяются более чем на 1000 физических и юридических лиц. Канада также передала Украине летальное и нелетальное военное оборудование на свыше 100 млн долл., а также оказала значительную финансовую поддержку.