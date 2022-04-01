В МИД Франции анонсировали новые санкции против россии — Finance.ua

В МИД Франции анонсировали новые санкции против россии

Вчера 16:15

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против россии готовятся новые санкции. Они были согласованы с Европейским союзом.

По словам министра, новые санкции против россии необходимы, «чтобы заставить путина положить конец безумной агрессии».

Ле Дриан добавил, что Франция объявит о санкциях в ближайшие дни и раскроет подробности.

Напомним, ранее глава МИД Франции заявил, что россия не должна рассчитывать на победу в Украине. Он призвал мировых лидеров усилить давление на рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.