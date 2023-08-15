Какую субсидию вам начислят: формула для расчета — Finance.ua

Какую субсидию вам начислят: формула для расчета
Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж рассчитывается индивидуально, по единой формуле, и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, вы потенциально можете получить субсидию. В то же время кроме материального еще будет дополнительно проанализировано ваше имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов
и т. п.)», — сказано в сообщении.
Дополнительно этим летом правительство упростило критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.
При этом установлен социально справедливый подход относительно незачисления в совокупный доход домохозяйств доходов членов семей, находящихся за границей более 60 дней.
Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год.
Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии, приводим ниже, на примере семьи, состоящей из 4-х человек (муж, жена и двое детей).
Для расчета:
- размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами — 3500 грн
- муж и жена работают, их месячный доход — 15 000 грн.
- базовый коэффициент — 2
- базовая норма платы за услуги — 15
- прожиточный минимум с 1.01.2023г. — 2589 грн.
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