Какое место в Европе заняла Украина в рейтинге продаж электромобилей (таблица) — Finance.ua

Какое место в Европе заняла Украина в рейтинге продаж электромобилей (таблица) Сегодня 21:09 — Технологии&Авто

Какое место в Европе заняла Украина в рейтинге продаж электромобилей (таблица)

За январь-март в Украине было продано 3,4 тыс. новых электрокаров. Это — 18 место среди 32 европейских стран. В прошлом году это было 19-е.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Доля электрокаров в Украине достигла 19,3% среди всех проданных автомобилей, что является одним из лучших (№ 9) показателей среди стран Европы.

Наибольшая доля продаж электрокаров за первые 3 месяца текущего года зафиксирована в Норвегии — 90% от всех проданных авто.

Кстати, суммарный объем авторынка в Норвегии очень близок к украинскому: 22,2 тыс. новых автомобилей по сравнению с 17,5 тыс. в Украине, тогда как объемы продаж электрокаров отличаются почти в 6 раз.

На втором месте — Дания — с 41,2% проданных новых электрокаров. Топ-3 замыкает Швеция — около 31%.

Опережают Украину по показателям продаж новых электрокаров такие страны как Исландия, Нидерланды, Финляндия, Люксембург, Бельгия. В этих странах электрички занимают более 20% рынка.

В то же время Украина по доле рынка опережает Швейцарию, Францию, Австрию, Великобританию, Германию и т. д.

По абсолютным объемам рынка новых электрокаров Украина также демонстрирует положительную и одну из крупнейших в Европе динамику — +51,3% роста продаж по сравнению с 1-м кварталом 2023 года.

Выше — только на Кипре +77,5% рост продаж, но там было продано только 316 новых электрокаров.

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Телеканал 24 По материалам:

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