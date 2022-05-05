Каким будет урожай озимой пшеницы — мнение эксперта — Finance.ua
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Каким будет урожай озимой пшеницы — мнение эксперта

Сегодня 20:41Аграрный рынок
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Погодные условия апреля были благоприятными. Это важный залог будущего урожая. Прежде всего это касается влагообеспечения почвы, которое на время возобновления весенней вегетации оставалось весьма проблематичным, поскольку количество осадков за зимний период оказалось несколько меньше средней многолетней нормы.
Об этом сообщили АПК-Информ в пресс-службе Национальной академии аграрных наук Украины, пишет agroreview.
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Эксперты отметили, что в целом за апрель выпало около 65 мм осадков, что оказалось в полтора раза больше средних многолетних показателей.
«Таким образом, учитывая то, что в апреле, который по уровню влагообеспечения является определяющим в плане урожайности озимых зерновых культур, осадков выпало больше среднемноголетней нормы, аграрии нашей страны, вероятно, смогут получить весомый урожай озимой пшеницы, который будет близок у прошлогоднему, не более его, поскольку того рекордного количества атмосферной влаги, которое наблюдалось в течение весенне-летней вегетации озимых зерновых культур в 2021 г., в этом году ожидать не стоит. А это, безусловно, повлияет на индивидуальную продуктивность растений, а следовательно, на урожайность озимых и валовой сбор зерновой продукции», — объяснили в НААН.

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По материалам: Finance.ua
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