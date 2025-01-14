Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине — Finance.ua

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине
В Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. В тех профессиях, которые прежде считались чисто «мужскими», сейчас все чаще заняты женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий — в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании.
Об этом рассказали в Государственном центре занятости.
Топ востребованных профессий в Украине
В Украине в некоторых профессиях, где большой поток кадров, постоянно требуются люди. Это должности продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты в универсальных профессиях — водитель, бухгалтер, юрист, экономист. Такие вакансии встречаются в совершенно разных отраслях, поэтому столь популярны.
Как отмечают в Государственном центре занятости, указанные профессии будут актуальны в течение этого года. Это связано со стабильным спросом на рынке труда и основными проблемами, с которыми сталкиваются работодатели.
Наиболее популярные профессии в Украине
В сфере торговли и услуг сейчас больше всего ищут:
- продавцов,
- администраторов,
- поваров,
- бариста,
- торговых представителей,
- официантов,
- охранников.
Наиболее востребованными среди квалифицированных работников являются:
- водитель,
- слесарь,
- комплектовщик,
- швея,
- электрик,
- электромонтер,
- токарь.
Среди специалистов и профессионалов больше всего ищут:
- бухгалтеров,
- инженеров,
- врачей,
- фармацевтов,
- механиков,
- экспедиторов,
- технологов,
- учителей,
- воспитателей,
- экономистов,
- юристов.
Неквалифицированные работники:
- грузчик,
- уборщик,
- кладовщик,
- подсобный рабочий,
- дворник.
Поделиться новостью