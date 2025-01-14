Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине — Finance.ua

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Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине

Личные финансы
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Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине
Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине
В Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. В тех профессиях, которые прежде считались чисто «мужскими», сейчас все чаще заняты женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий — в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании.
Об этом рассказали в Государственном центре занятости.

Топ востребованных профессий в Украине

В Украине в некоторых профессиях, где большой поток кадров, постоянно требуются люди. Это должности продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты в универсальных профессиях — водитель, бухгалтер, юрист, экономист. Такие вакансии встречаются в совершенно разных отраслях, поэтому столь популярны.
Как отмечают в Государственном центре занятости, указанные профессии будут актуальны в течение этого года. Это связано со стабильным спросом на рынке труда и основными проблемами, с которыми сталкиваются работодатели.

Наиболее популярные профессии в Украине

В сфере торговли и услуг сейчас больше всего ищут:
  • продавцов,
  • администраторов,
  • поваров,
  • бариста,
  • торговых представителей,
  • официантов,
  • охранников.
Наиболее востребованными среди квалифицированных работников являются:
  • водитель,
  • слесарь,
  • комплектовщик,
  • швея,
  • электрик,
  • электромонтер,
  • токарь.
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Среди специалистов и профессионалов больше всего ищут:
  • бухгалтеров,
  • инженеров,
  • врачей,
  • фармацевтов,
  • механиков,
  • экспедиторов,
  • технологов,
  • учителей,
  • воспитателей,
  • экономистов,
  • юристов.
Неквалифицированные работники:
  • грузчик,
  • уборщик,
  • кладовщик,
  • подсобный рабочий,
  • дворник.
По материалам:
Novyny.live
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