Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине — Finance.ua

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине Сегодня 12:02 — Личные финансы

Каких специалистов чаще всего ищут работодатели в Украине

В Украине кардинально изменился рынок труда, прежде всего, из-за войны. В тех профессиях, которые прежде считались чисто «мужскими», сейчас все чаще заняты женщины. Для этого даже проводят специальные курсы по переквалификации. Больше всего вакансий — в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании.

Об этом рассказали в Государственном центре занятости

Топ востребованных профессий в Украине

В Украине в некоторых профессиях, где большой поток кадров, постоянно требуются люди. Это должности продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты в универсальных профессиях — водитель, бухгалтер, юрист, экономист. Такие вакансии встречаются в совершенно разных отраслях, поэтому столь популярны.

Как отмечают в Государственном центре занятости, указанные профессии будут актуальны в течение этого года. Это связано со стабильным спросом на рынке труда и основными проблемами, с которыми сталкиваются работодатели.

Наиболее популярные профессии в Украине

В сфере торговли и услуг сейчас больше всего ищут:

продавцов,

администраторов,

поваров,

бариста,

торговых представителей,

официантов,

охранников.

Наиболее востребованными среди квалифицированных работников являются:

водитель,

слесарь,

комплектовщик,

швея,

электрик,

электромонтер,

токарь.

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Среди специалистов и профессионалов больше всего ищут:

бухгалтеров,

инженеров,

врачей,

фармацевтов,

механиков,

экспедиторов,

технологов,

учителей,

воспитателей,

экономистов,

юристов.

Неквалифицированные работники:

грузчик,

уборщик,

кладовщик,

подсобный рабочий,

дворник.

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